Marsala, è morta Franca Marino Buccellato

20/06/2019 07:16:00

E’ morta questa notte Franca Marino Buccellato, storica esponente politica di Marsala.

Nata il 12 Maggio 1931, si è spenta all’età di 88 anni. Si è distinta per le azioni in sostegno delle donne in politica, dirigente nazionale dell’allora Movimento sociale italiano, fu consigliera comunale a Marsala e poi provinciale, eletta in quota AN alla Camera dei Deputati nel 1994.

Appassionata di politica, al servizio del bene comune, affrontava i grandi temi con determinazione, Buccellato fu la prima firmataria della proposta di legge del 1994 che stabiliva le norme a tutela paesaggistico e dell’ambiente.

Fondatrice del movimento Progettiamo Marsala, amica e leale alleata del gruppo marsalese di Diventerà Bellissima, la si ricorda ancora tra i banchi della Chiesa Madre a dare l’estremo saluto all'attore e regista Enrico Russo.

Vicina a Paolo Ruggieri, tante le lotte condivise e le riunioni in giro per la Sicilia a testimonianza di un impegno che non era ancorato alle aule parlamentari.

Lascia la testimonianza forte di un modo di intendere la politica senza personalismi e ipocrisie.

Dalle 10 e 30 la camera ardente presso la chiesa di San Pietro, in Via XI Maggio.

Alle figlie Maria Rosaria e Rita, ai generi e ai nipoti, giungano le condoglianze della redazione di Tp24 e di Rmc101.

***

“Franca, c’era. Era questa la certezza negli ambienti politici. Le idee erano chiare, sempre e con la stessa freddezza di analisi indicava suggerimenti.

Franca non mancava al dibattito, lei c’era. E c’è stata anche quando i candidati alla deputazione regionale della città di Marsala, nell’ottobre 2017, si sono confrontati sulle tematiche principali della provincia. L’apporto e il contributo è stato faro per molti, le divergenze motivo di confronto e di scelte anche diverse, nel rispetto immancabile delle persone. Franca amava la vita e tutte le pennellate che si potevano dare, fino alla fine non è mancata agli appuntamenti importanti. Ciao Franca, la politica da oggi avrà un vuoto che nessuno potrà colmare”.



Rossana Titone