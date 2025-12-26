Sezioni
Se ne sono andati
26/12/2025 07:17:00

Lutto ad Alcamo, è morto a 44 anni Giuseppe Piazza

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-12-2025/1766729974-0-lutto-ad-alcamo-e-morto-a-44-anni-giuseppe-piazza.png

Profondo dolore ad Alcamo per la prematura scomparsa di Giuseppe Piazza, venuto a mancare il giorno di Natale, 25 dicembre, all’età di 44 anni, presso la propria abitazione di via Porta Palermo.

 

Giuseppe Piazza era una figura molto conosciuta in città, non solo per il suo impegno professionale, ma anche per il forte legame con una storia familiare che attraversa più di un secolo. Era infatti esponente della terza generazione della storica Scuola Guida Piazza, un’attività che affonda le proprie radici nel 1922, quando il nonno Giuseppe fondò il “Garage Piazza”, officina meccanica e scuola guida ante litteram. Un’eredità portata avanti dal padre Antonio e poi da Giuseppe, che insieme avevano dato vita all’attuale Scuola Guida Piazza s.n.c., punto di riferimento per generazioni di allievi nel territorio alcameso.

 

La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione in città, dove Giuseppe era stimato per la sua disponibilità, il suo impegno e il profondo senso di responsabilità verso il lavoro e la comunità.

 

La salma sarà traslata in parrocchia venerdì 26 dicembre alle ore 19.00.
I funerali saranno celebrati sabato 27 dicembre 2025 alle ore 10.00 presso la Basilica di Santa Maria Assunta (Chiesa Madre) di Alcamo.