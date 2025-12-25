Triste Natale a Favignana: addio a Uccio Bertolino, titolare del bar in piazza Madrice

25/12/2025 12:51:00

Favignana si sveglia più silenziosa nel giorno di Natale. È morto Uccio Bertolino, storico titolare del Bar Uccio, da decenni punto di riferimento nella piazza Madrice, cuore dell’isola e luogo simbolo di incontri, abitudini quotidiane e memoria collettiva.

Una notizia che ha colpito profondamente la comunità egadina, perché con Uccio se ne va non solo un imprenditore, ma una presenza costante della vita dell’isola. Il suo bar, affacciato sulla piazza principale, è stato ed è ancora oggi una tappa immancabile per residenti e turisti, un luogo che ha attraversato generazioni, stagioni e cambiamenti, mantenendo sempre lo stesso spirito di accoglienza.

A ricordarlo è il sindaco Giuseppe Pagoto, che ha affidato ai social un messaggio carico di affetto:

“Favignana perde oggi una figura storica dell’imprenditoria egadina ed una persona speciale, Uccio Bertolino.

Lui ed il suo storico Bar Uccio in piazza Madrice è stato ed è punto di riferimento di più generazioni oltre che di turisti.

Ai familiari giunga il nostro pensiero e le nostre più sentite condoglianze”.

Parole a cui si aggiungono quelle dell’ex sindaco Francesco Forgione, che restituiscono il lato più intimo e umano di Uccio:

“Oggi perdo un amico vero, sincero, affettuoso, l’incontro fisso di ogni mattina negli ultimi anni.

Favignana perde una parte di sé, una persona gentile, umana, generosa.

Almeno per me Piazza Matrice non sarà più la stessa.

Ciao Uccio, che la terra ti sia lieve!”.

Nel giorno che dovrebbe essere di festa, Favignana si stringe così attorno alla famiglia Bertolino, salutando una figura che ha saputo incarnare, con semplicità e gentilezza, l’anima dell’isola. Per molti, da oggi, Piazza Madrice non sarà davvero più la stessa.