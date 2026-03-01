Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Se ne sono andati
01/03/2026 18:24:00

Addio a Vita Rizzo, sorella di Barbara Rizzo: “Sei stata mamma per tutti noi”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-03-2026/addio-a-vita-rizzo-sorella-di-barbara-rizzo-sei-stata-mamma-per-tutti-noi-450.jpg

Un’altra pagina di memoria si chiude, in silenzio.
È morta Vita Rizzo, sorella di Barbara Rizzo, vittima insieme ai figli Giuseppe e Salvatore della strage mafiosa di Pizzolungo del 2 aprile 1985.

Ad annunciarlo è stata la sindaca di Erice, Daniela Toscano, con parole cariche di affetto e riconoscenza.

“Sei stata mamma per tutti noi”. Così l’ha salutata Margherita Asta, figlia di Barbara, sopravvissuta alla strage. Parole che raccontano più di qualsiasi biografia ufficiale.

 

Una vita segnata dalla tragedia

 

 

La storia di Vita Rizzo è intrecciata per sempre con quella della Strage di Pizzolungo, l’attentato mafioso che il 2 aprile 1985 colpì l’obiettivo sbagliato: l’auto di Barbara Rizzo e dei suoi due gemellini, Giuseppe e Salvatore.

Una tragedia che sconvolse Trapani e l’intera Sicilia. Un dolore che non si è mai spento.

Vita, da allora, non ha mai cercato i riflettori. È rimasta accanto alla famiglia, custodendo la memoria e sostenendo chi era sopravvissuto a quell’orrore.

 

“È stata mamma per tutti”

 

Nel suo messaggio, la sindaca Daniela Toscano ha ricordato come Vita si fosse presa cura dei fratelli rimasti orfani, diventando per loro quasi una madre.

E dopo quella mattina del 2 aprile, è stata presenza costante e discreta nella vita di Margherita Asta, diventando per lei — parole sue — “mamma”.

Non per dovere. Per amore.
Un amore fatto di gesti quotidiani, di silenzi, di protezione. Di scelta consapevole di restare dentro il dolore, senza mai sovrastarlo.

 

Il cordoglio della comunità

 

A Margherita e alla famiglia Asta-Rizzo è arrivato l’abbraccio della comunità di Erice e di quanti, in questi anni, hanno condiviso il percorso di memoria e impegno civile nato da quella strage.

I funerali di Vita Rizzo si terranno lunedì alle ore 10 nella chiesa del Sacro Cuore di Trapani.


Se ne sono andati | 2026-03-01 09:18:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-03-2026/marsala-addio-a-vito-calandrino-250.jpg

Marsala, addio a Vito Calandrino

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Vito Calandrino, nato il 2 gennaio 1942. Persona conosciuta e benvoluta, lascia un ricordo vivo in quanti lo hanno incontrato nel corso della sua vita, fatta di affetti, relazioni e...