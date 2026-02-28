Marsala, addio al maestro orafo Angelo Chirco

28/02/2026 12:06:00

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Angelo Chirco, di 74 anni.

La salma è esposta presso la Sala del Commiato Grupposo, in Piazza Castello 3 a Marsala.

Con parole colme d’amore, la famiglia lo ricorda così:



“Stretti in un abbraccio i figli, la moglie e i nipoti custodiranno l’amore che hai profuso loro tutta la vita. Hai creato gioielli bellissimi e con la stessa maestria hai tenuto unita la famiglia.”

I funerali saranno celebrati lunedì 2 marzo alle ore 9:30 nella Chiesa Maria Santissima Bambina di Marsala.

Il servizio funebre è curato dall’impresa funebre Grupposo.