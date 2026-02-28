Sezioni
Se ne sono andati
28/02/2026 12:06:00

Marsala, addio al maestro orafo Angelo Chirco

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-02-2026/marsala-addio-al-maestro-orafo-angelo-chirco-450.jpg

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Angelo Chirco, di 74 anni.

 

La salma è esposta presso la Sala del Commiato Grupposo, in Piazza Castello 3 a Marsala.

 

Con parole colme d’amore, la famiglia lo ricorda così:
 

“Stretti in un abbraccio i figli, la moglie e i nipoti custodiranno l’amore che hai profuso loro tutta la vita. Hai creato gioielli bellissimi e con la stessa maestria hai tenuto unita la famiglia.”

 

I funerali saranno celebrati lunedì 2 marzo alle ore 9:30 nella Chiesa Maria Santissima Bambina di Marsala.

 

Il servizio funebre è curato dall’impresa funebre Grupposo.