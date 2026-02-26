Sezioni
Se ne sono andati
Trapani, lutto nel Foro: è morto l’avvocato Vito Siragusa. Domani i funerali

Il Foro trapanese perde uno dei suoi volti più autorevoli. È morto l’avvocato Vito Siragusa, professionista alcamese stimato e punto di riferimento per generazioni di colleghi.
A darne notizia è il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, che ne ricorda il profilo umano e professionale: garbo, correttezza, cultura giuridica e una lunga carriera vissuta con rigore e passione.

 

Una vita per l’Avvocatura

 

Avvocato di alto profilo, Siragusa è stato insignito della Toga d’oro, prestigioso riconoscimento attribuito a chi ha onorato l’Avvocatura per oltre mezzo secolo di attività.

Un traguardo che racconta non solo la durata, ma la qualità di un percorso professionale segnato da preparazione, equilibrio e libertà nella difesa degli assistiti.

 

Il ricordo dell’Ordine

 

Nel messaggio firmato dal presidente Salvatore Longo, il Consiglio dell’Ordine sottolinea come di Siragusa rimarrà “il ricordo di un professionista serio e preparato”, capace di coniugare gentilezza e rispetto verso colleghi e operatori del sistema giudiziario con una naturale autorevolezza personale.

Un avvocato che ha saputo mantenere, per tutta la sua carriera, indipendenza e coerenza nella difesa dei propri assistiti.

 

I funerali

 

La cerimonia funebre si terrà domani, 27 febbraio 2026, alle ore 9.30, presso la chiesa del Sacro Cuore di Viale Europa, a Trapani.

Il Consiglio dell’Ordine ha espresso cordoglio e vicinanza ai familiari, ai colleghi dello studio e in particolare al nipote, l’avvocato Marco, e a quanti hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco.

 