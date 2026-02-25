Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Se ne sono andati
25/02/2026 18:36:00

Misilla piange “Zi Melia”: addio a Carmela Sammartano, aveva quasi 101 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-02-2026/1772041086-0-misilla-piange-zi-melia-addio-a-carmela-sammartano-aveva-quasi-101-anni.jpg

Se ne va un pezzo di memoria di Borgo Misilla, a Marsala.
Se ne va una di quelle figure che non hanno bisogno di presentazioni, perché bastava il nome – anzi il soprannome – per raccontare una vita intera.

È morta “Zi Melia”, all’anagrafe Carmela Sammartano, nata il 3 marzo 1925. Tra meno di un mese avrebbe compiuto 101 anni.

 

Un secolo di sacrifici e valori

 

Zi Melia era molto più di una donna anziana del borgo. Era una storia vivente.
Una donna cresciuta in un’altra epoca, fatta di sacrifici veri, lavoro quotidiano e famiglia al centro di tutto.

Ha attraversato quasi un secolo di cambiamenti, guerre, ricostruzioni, trasformazioni sociali. E lo ha fatto con quella forza silenziosa che appartiene a chi non si lamenta mai, ma si rimbocca le maniche.

 

La bottega, il pane, il punto di riferimento

 

Per generazioni è stata il volto della piccola bottega di Borgo Misilla.
Un negozio che non era solo un’attività commerciale, ma un luogo di incontro, di scambio, di comunità.

Il suo pane era conosciuto e apprezzato da tutti. Non solo per il profumo e la qualità, ma perché dentro c’era la cura, la dedizione, l’amore per il lavoro fatto bene.

Portava avanti tutto da sola, con determinazione e dignità. E in quel gesto quotidiano – impastare, cuocere, servire – c’era un mondo intero.

 

Una dolcezza che non si dimentica

 

Chi l’ha conosciuta parla della sua dolcezza.
Della sua bontà.
Della capacità di accogliere tutti con un sorriso.

Era un punto fermo. Una presenza rassicurante. Una di quelle persone che sembrano destinate a restare per sempre.

Borgo Misilla oggi perde una donna straordinaria, un personaggio storico del quartiere, una memoria preziosa.

E insieme al dolore resta la gratitudine.


Se ne sono andati | 2026-02-24 10:18:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/addio-a-luigi-cialona-storico-barista-di-marsala-250.png

Addio a Luigi Cialona, storico barista di Marsala

Marsala dice addio a Luigi Cialona, storico barista della città, conosciuto e stimato da tantissimi marsalesi che, negli anni, hanno avuto modo di incontrarlo dietro il bancone, sempre con il sorriso e una parola gentile per tutti. Luigi...