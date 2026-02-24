Sezioni
Se ne sono andati
24/02/2026 10:18:00

Addio a Luigi Cialona, storico barista di Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771924818-0-addio-a-luigi-cialona-storico-barista-di-marsala.png

Marsala dice addio a Luigi Cialona, storico barista della città, conosciuto e stimato da tantissimi marsalesi che, negli anni, hanno avuto modo di incontrarlo dietro il bancone, sempre con il sorriso e una parola gentile per tutti.

 

Luigi ha lavorato per lungo tempo al Bar Sutera, diventando un punto di riferimento per clienti abituali e giovani leve, per poi legare il suo nome a uno dei locali simbolo della movida marsalese, il Juparanà, dove è stato tra i barman storici. Professionalità, passione e dedizione hanno contraddistinto il suo percorso, fatto di sacrifici, impegno quotidiano e amore autentico per il proprio mestiere.

 

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente in città, suscitando profonda commozione. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social, testimonianza dell’affetto e della stima che la comunità nutriva nei suoi confronti.

A ricordarlo con parole cariche di emozione è il titolare del Juparanà, Filippo Licari:

 

«Oggi per noi è un giorno particolarmente triste. Non potremmo mai dimenticare gli anni condivisi, i primi passi costruiti insieme, i confronti, a volte anche su visioni diverse del nostro lavoro, ma sempre uniti dalla stessa passione e dallo stesso amore per ciò che facevamo ogni giorno. Luigi è stato parte della nostra storia, della nostra crescita e della nostra identità. Ha lasciato un segno umano e professionale che resterà per sempre con noi. Con gratitudine e affetto ti diciamo buon viaggio, Luigi».


