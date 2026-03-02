Sezioni
Se ne sono andati
02/03/2026 10:02:00

Trapani, addio a Nuccio Galia, anima di "Nassa Sea Food"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-03-2026/1772438622-0-trapani-addio-a-nuccio-galia-anima-di-nassa-sea-food.jpg

È con profonda tristezza che la famiglia Galia comunica la scomparsa dell’amato Nuccio Galia, nato il 25 giugno 1959.

 

Nuccio Galia  è stato l’anima della “Nassa Sea Food”, attività con la quale ha portato e fatto conoscere a tanti il celebre coppo fritto di pesce a Trapani, diventando un punto di riferimento per clienti, amici e per quanti hanno apprezzato la sua passione per il mare e per la cucina.

 

La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione in città, dove era conosciuto e stimato.

 

Per chi volesse porgere l’ultimo saluto, i funerali saranno celebrati oggi, lunedì 2 marzo, alle ore 11:15, presso il Santuario della Madonna di Trapani.