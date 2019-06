25/06/2019 11:53:00

Sei unica perchè. . . ” e poi una liturgia di complimenti per chiederle di sposarlo. Fin qui niente di strano, o quasi, non fosse per il fatto che la sede scelta per dichiarare il proprio amore è stata l’aereo Ryanair che copre la tratta Berlino – Catania.

È così che con la complicità del personale di bordo, Davide colto di sorpresa la sua Valentina con una originale proposta di matrimonio.

Qui il video pubblicato da Ryanair.