Sicilia, Musumeci a Salvini: "Ci penso io a far vincere la Lega al Sud"

25/06/2019 02:30:00

"Ci penso io a far vincere Salvini al Sud", dice il governatore della Sicilia Nello Musumeci, in una intervista alla Stampa, in cui chiede al vicepremier leghista di rompere subito con i Cinque stelle e andare al voto.

"Salvini deve trovare l'orgoglio, la forza e la risolutezza - spiega Musumeci - per rompere questo patto assolutamente anomalo e fuori da ogni logica politica con il M5s, andando al voto subito. La politica non può basarsi solo su un accordo di programma, né si governa con un contratto a prescindere dalle affinità culturali".

"Il centrodestra - aggiunge - è maggioranza morale in Italia. Il modello di successo della Sicilia come di altre realtà, non può e non deve rimanere limitato a singole esperienze locali. Deve diventare governo nazionale".

Perché Salvini non rompe? "Perché non crede - risponde Musumeci - che esista ancora sul piano numerico l'alternativa per un centrodestra organico. E potrebbe avere anche ragione soprattutto se guarda al Sud. Ecco perché io dico che è proprio qui che dobbiamo capire come intercettare quegli elettori che o non vanno a votare o si sono rivolti al M5s. Tra questi calcolo un 10% di voti che prima erano del centrodestra". Alla domanda se Salvini vincerà grazie al Sud, Musumeci afferma: "Non c'è dubbio. Si vince al Sud. Credo che al Nord sia arrivato al suo massimo".