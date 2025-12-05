Turano ha fatto ambo

La seduta della Commissione Bilancio dell’Ars di ieri era destinata a diventare un caso politico, con Pd e M5s che hanno abbandonato i lavori denunciando forzature della maggioranza sulla Finanziaria.
Eppure, poco prima della rottura, in un clima ancora relativamente disteso, è andato in scena un siparietto che oggi fa sorridere Montecitorio e Palazzo dei Normanni.
Protagonisti:
l’assessore all’Istruzione Mimmo Turano,
il capogruppo M5s Antonio De Luca,
e il deputato del Pd Fabio Venezia.
La storia la racconta lo stesso Turano all’ANSA, ed è talmente surreale da sembrare inventata.
E invece no: c’è stata davvero… e ci ha pure guadagnato qualche euro.
La scena: “12 e 48”. “Antonio, ma che significa?”
Turano ricostruisce così il momento:
«Ero in Commissione mercoledì scorso. A un tratto entra De Luca, si avvicina a Venezia, gli dà una pacca sulla spalla e gli dice: 12 e 48. Gli chiedo: Antonio, ma che significa? Lui non risponde. Allora gli dico: giochiamoli al Lotto!»
De Luca non replica e se ne va.
Turano allora si rivolge all’altro protagonista della scenetta: Fabio Venezia. Nessuna spiegazione neppure da lui.
La colletta improvvisata: “Mimmo tieni i miei 20 euro, tu sei un tipo fortunato”
A quel punto entrano in scena altri deputati.
Il presidente della Commissione, Dario Daidone, sente la conversazione e accetta il gioco.
Poi Giorgio Assenza allunga 20 euro.
Subito dopo Giuseppe Lombardo:
«Mimmo, tieni i miei 20 euro. Tu sei un tipo fortunato».
Insomma: una piccola colletta bipartisan, forse l’unica cosa davvero condivisa in queste settimane di scontri sulla manovra.
Il colpo di scena: i numeri escono. E vincono
Finita la seduta, Turano va in tabaccheria e gioca i numeri 12 e 48.
Ventiquattro ore dopo, la sorpresa:
«Sono usciti sulla ruota di Milano. Se fosse uscita Venezia avremmo vinto di più, ma va bene così», ride l’assessore.
E chiude con una battuta politica che non passerà inosservata:
«Il M5s dà i numeri, il Pd si astiene e il governo vince».
E De Luca? “Ma davvero ha vinto?”
Contattato al telefono, il capogruppo M5s esplode in una risata:
«Ha vinto davvero? Ma era una battuta! Potevo dire 13 e 90…».
E sullo “scherzo” che ha portato inaspettata fortuna, De Luca liquida così:
«Ma che c… questo Turano però, eh».
Succede anche questo all’Ars
Mentre maggioranza e opposizioni si scontrano sulla legge di stabilità, e mentre monta la tensione politica, la Commissione Bilancio riesce a produrre – oltre agli emendamenti – anche un ambo fortunato.
Un piccolo momento di leggerezza.
Prima della tempesta.