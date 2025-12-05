Turano ha fatto ambo

05/12/2025 14:17:00

La seduta della Commissione Bilancio dell’Ars di ieri era destinata a diventare un caso politico, con Pd e M5s che hanno abbandonato i lavori denunciando forzature della maggioranza sulla Finanziaria.

Eppure, poco prima della rottura, in un clima ancora relativamente disteso, è andato in scena un siparietto che oggi fa sorridere Montecitorio e Palazzo dei Normanni.

Protagonisti:

l’assessore all’Istruzione Mimmo Turano,

il capogruppo M5s Antonio De Luca,

e il deputato del Pd Fabio Venezia.

La storia la racconta lo stesso Turano all’ANSA, ed è talmente surreale da sembrare inventata.

E invece no: c’è stata davvero… e ci ha pure guadagnato qualche euro.

La scena: “12 e 48”. “Antonio, ma che significa?”

Turano ricostruisce così il momento:

«Ero in Commissione mercoledì scorso. A un tratto entra De Luca, si avvicina a Venezia, gli dà una pacca sulla spalla e gli dice: 12 e 48. Gli chiedo: Antonio, ma che significa? Lui non risponde. Allora gli dico: giochiamoli al Lotto!»

De Luca non replica e se ne va.

Turano allora si rivolge all’altro protagonista della scenetta: Fabio Venezia. Nessuna spiegazione neppure da lui.

La colletta improvvisata: “Mimmo tieni i miei 20 euro, tu sei un tipo fortunato”

A quel punto entrano in scena altri deputati.

Il presidente della Commissione, Dario Daidone, sente la conversazione e accetta il gioco.

Poi Giorgio Assenza allunga 20 euro.

Subito dopo Giuseppe Lombardo:

«Mimmo, tieni i miei 20 euro. Tu sei un tipo fortunato».

Insomma: una piccola colletta bipartisan, forse l’unica cosa davvero condivisa in queste settimane di scontri sulla manovra.

Il colpo di scena: i numeri escono. E vincono

Finita la seduta, Turano va in tabaccheria e gioca i numeri 12 e 48.

Ventiquattro ore dopo, la sorpresa:

«Sono usciti sulla ruota di Milano. Se fosse uscita Venezia avremmo vinto di più, ma va bene così», ride l’assessore.

E chiude con una battuta politica che non passerà inosservata:

«Il M5s dà i numeri, il Pd si astiene e il governo vince».

E De Luca? “Ma davvero ha vinto?”

Contattato al telefono, il capogruppo M5s esplode in una risata:

«Ha vinto davvero? Ma era una battuta! Potevo dire 13 e 90…».

E sullo “scherzo” che ha portato inaspettata fortuna, De Luca liquida così:

«Ma che c… questo Turano però, eh».

Succede anche questo all’Ars

Mentre maggioranza e opposizioni si scontrano sulla legge di stabilità, e mentre monta la tensione politica, la Commissione Bilancio riesce a produrre – oltre agli emendamenti – anche un ambo fortunato.

Un piccolo momento di leggerezza.

Prima della tempesta.



