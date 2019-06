Sabato a Castellammare del Golfo il convegno sull'otosclerosi

25/06/2019 16:48:00

Si terrà a Castellammare del Golfo, il 29 giugno 2019, il convegno per parlare e conoscere l’otosclerosi, una patologia poco conosciuta che interessa l'apparato uditivo e che spesso non si presenta con sintomi riconoscibili. Appuntamento al Castello arabo-normanno dalle ore 15,30.

L’incontro su «Otosclerosi: esperienze a confronto per prospettive future» si pone come obiettivo fornire una corretta informazione sulla patologia e su tutte le possibili soluzioni che la scienza e la tecnologia attualmente offrono. Nell’evento, organizzato dall'associazione di volontariato «IPO - Insieme per l’otosclerosi» in collaborazione con il CeSVoP, si farà anche il punto sulle possibili ricerche da condurre per trovare una cura risolutiva.

Durante la giornata, docenti universitari, presidenti di altre associazioni che riguardano la sordità, medici generici e specialisti, volontari e pazienti si scambieranno dati, informazioni e riflessioni per diffondere sempre più la conoscenza di questa malattia che interessa l'apparato uditivo a livello dell'orecchio medio e interno, che non è individuabile se non attraverso specifici esami. Tutto per rendere sempre più rapida la diagnosi e garantire adeguati interventi di supporto e assistenza.

In particolare, all’evento interverranno sia ospiti importanti che autorevoli docenti ed esperti in otorinolaringoiatria e in audiologia: Francesco Martines, professore di Audiologia all'Università di Palermo; Enrico Pasanisi, professore di Otorinolaringoiatria all'Università di Parma; Stefano Berrettini, professore di Otorinolaringoiatria all'Università di Pisa; Francesco Lazzerini, medico in formazione specialistica in Audiologica e Foniatria all'Università di Pisa. Saranno pure presenti: il presidente dell'associazione «IPO - Insieme per l'otosclerosi», Daniela Barone ; il presidente del CeSVoP, Giuditta Petrillo; il sindaco di Castellammare del Golfo, Nicolò Rizzo; l'assessore ai servizi sociali, istruzione e pari opportunità di Castellammare del Golfo, Enza Ligotti; il Comandante della Capitaneria di Porto di Castellammare del Golfo, Maurizio Scozzari; il presidente dell'associazione «#facciamocisentire», SaraJade Gery Sara Giada Gerini; il presidente dell'associazione «ASI - Affrontiamo la Sordità Insieme», Domenico Pinto; il presidente dell'associazione «ASI Sicilia», Andrea Dezio.

La manifestazione sarà impreziosita dalla gara di poesia «Io e l'otosclerosi», a cura del Centro Culturale «Peppino Caleca», e dagli interventi di alcuni testimonial che nonostante le difficoltà sono riusciti a gestire positivamente la malattia: il ballerino professionista Mirko Stefio e l’arbitro internazionale di rugby e dirigente della Federazione Italiana Rugby, Carlo Damasco.

Il convegno del 29 giugno 2019 a Castellammare del Golfo sarà un’occasione unica nel suo genere e senza precedenti nel nostro ambito locale, il tutto all'insegna del volontariato e della solidarietà... L’ingresso è libero. Chi vuole partecipare deve segnalare la sua presenza all’email insiemeperlotosclerosi@gmail.com