Sport, musica, cultura: gli appuntamenti dell'estate 2019 a San Vito Lo Capo

27/06/2019 06:58:00

E’ stato presentato ieri mattina il cartellone degli eventi estivi del Comune di San Vito Lo Capo, una stagione già avviata il 25 aprile e che terminerà il 27 ottobre.

San Vito si afferma come una delle città siciliane con maggiore affluenza turistica, sia straniera che italiana. Resta la perla della provincia di Trapani.

In conferenza stampa a presentare gli eventi il sindaco, Peppe Peraino, e l’assessore al Turismo, Nino Ciulla.

Dagli eventi sportivi a quelli culturali, dal jazz al teatro, dal festival Mondo Sound al Cous Cous Fest, una serie di kermesse che consentiranno di accrescere le presenze estive e di alzare il livello della qualità offerta, grazie alla cifra stanziata nel bilancio approvato il 2 giugno, circa 409 mila euro, che terrà conto anche degli eventi da tenersi in bassa stagione.

Dal 28 al 30 giugno approda a San Vito il primo festival di Mondo Sound con venti artisti provenienti da tutto il mondo, approfondimenti culturali in tre palchi che percorreranno un viaggio tra Africa, America, Mediterraneo e Sicilia.

Dall’8 luglio al 3 settembre si terrà la rassegna letteraria “Libri, autori e boungaville”, curata da Giacomo Pilati e giunta alla sua ventesima edizione, che vedrà arrivare a San Vito tanti scrittori da Catena Fiorello a Stefania Auci, da Carlo Palermo a Ninni Ravazza e Roberto Alajmo solo per citarne qualcuno.

Spazio anche al cinema sotto le stelle, al jazz e allo sport. Dal 20 al 30 luglio si terrà un torneo di beach soccer master, dal 18 al 20 ottobre altro appuntamento sportivo per gli amanti della natura.

Il filo conduttore del programma estivo sanvitese è “Il tuo ricordo d’estate” tanto da averne creato un hashtag #ricordodestate, così da immortalare con una foto la propria vacanza a San Vito.

Attenzione anche per la categoria dei pescatori che da quest’anno avranno istituzionalizzato la loro festa il 29 giugno.

Giunge alla sua undicesima edizione l’appuntamento “Siciliamanbiente Documentary Film” con il chiaro intento di sensibilizzare la protezione e cura dell’ambiente e della sostenibilità.

Settembre sarà il mese del grande e atteso evento del Cous Cous Fest preceduto da un Mediterraneo di Pace in calendario per il primo di settembre.