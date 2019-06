Marsala, è doloso l'incendio che ha distrutto due serre in contrada Sant'Anna

29/06/2019 20:48:00

E' probabilmente di origine dolosa il grosso incendio che questo pomeriggio si è verificato in contrada Sant'Anna a Marsala, causando un'enorme colonna di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza e la distruzione di due serre per un totale di tre ettari e mezzo.

Nell'operazione di spegnimento delle fiamme, oltre ai vigili del fuoco di Marsala, sono intervenuti anche quelli di Mazara e Salemi per un totale di 19 uomini e ben otto mezzi.

A far propendere per la natura dolosa, il fatto che i vigili hanno trovato ben tre punti d'innesco del fuoco. Nel primo punto, all'interno di una cava, è stata data alle fiamme una discarica di rifiuti. Da qui il fuoco si è propagato alle due serre vicine, di cui una in disuso e una in attività, andate totalmente distrutte, e nei pressi delle quali, tra l'altro, sono stati trovati gli altri punti d'innesco. Fortunatamente la mancanza di vento ha evitato che il fumo nero arrivasse vicino al centro abitato.

Sul posto polizia e carabinieri che indagano per risalire agli autori dell'incendio.