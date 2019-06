Aeroporto di Birgi, l'incontro del comitato #SeVoloVoto con il presidente Musumeci

30/06/2019 08:53:00

Grazie all'intermediazione di Paolo Ruggieri, il comitato #SeVoloVoto ha avuto un breve incontro con il presidente della Regione Nello Musumeci, in occasione del tavolo tecnico per fare il punto sul rilancio dello scalo trapanese.

La situazione è nera. Tra qualche giorno Paolo Angius non sarà più presidente e neanche verrà sostituito. Ecco il bilancio dell'incontro secondo la delegazione del comitato:

La situazione ad oggi è tragica, abbiamo uno scalo agonizzante, dei parlamentari in pieno silenzio sul tema aeroporto e, ad oggi, prendiamo atto che né la Regione, socio di maggioranza, né Airgest, società che gestisce lo scalo aeroportuale, hanno individuato delle soluzioni contro la possibile chiusura di Birgi.

Il Presidente, con il quale abbiamo avuto un’interlocuzione cordiale e propositiva, ha chiesto al Comitato di avanzare proposte per il salvataggio dello scalo aeroportuale, proposte che saranno inviate nelle prossime ore.

Contestualmente, il Presidente ci ha informato del fatto che alle dimissioni imminenti di Paolo Angius, attuale presidente Airgest, non seguirà nessun avvicendamento in quanto, allo stato attuale, non è stato trovato un sostituto alla presidenza per ragioni economiche.

Tra le poche note positive bisogna annoverare che l’Assessorato al Turismo ha stanziato dei soldi per la promozione della provincia di Trapani ma, da due mesi, aspetta le proposte dal Distretto Turistico.

In un'ottica di collaborazione e trasparenza, il Presidente ha acconsentito all'ingresso di un nostro rappresentante dentro il tavolo tecnico.

Riscontriamo, da parte del presidente Musumeci, la volontà di aprire alla partecipazione della gestione della stazione aeroportuale ai comuni e ai privati con modalità da stabilire successivamente.

Infine, dopo aver inviato le nostre proposte, incontreremo nuovamente il Presidente per una valutazione delle stesse.