Sta arrivando il gran caldo in Sicilia. Le previsioni in provincia di Trapani

04/07/2019 07:10:00

Si avvicina l'ondata di gran caldo in Sicilia. Sarà soprattutto la Sicilia orientale a partire da oggi ad essere interessata da un aumento delle temperature. La fase più intensa si registrerà fra Domenica e Martedì quando al Sud e sulle Isole Maggiori, il contesto climatico si trasformerà in rovente con punte prossime ai 37-38 gradi in Sardegna, fino a 40°C sulla Puglia e addirittura intorno ai 43-44°C nelle zone interne della Sicilia.

In provincia di Trapani continua il bel tempo con temperature intorno ai 32 gradi, che nei prossimi giorni aumenteranno.

Giovedì, 4 luglio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggii la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4200 m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare quasi calmo. Nessuna allerta meteo presente.

Venerdì, 5 luglio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4300 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.