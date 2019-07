Ancora vittime per "selfie" estremi: muoiono in due cadendo da una scogliera

05/07/2019 19:48:00

Ancora vittime per “selfie” estremi: Jayden Dolman, 20 anni, e Daniel Mee di 25, due giovani inglesi, sono morti dopo essere caduti sul lungomare di Alicante, in Spagna, dove si trovavano per le vacanze. Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, i due si sarebbero arrampicati per diversi metri oltre una barriera di sicurezza per scattare una foto, prima di precipitare su una scogliera di Punta Prima, a Torrevieja, una zona di Alicante: una terza persona che era con loro è stata portato in ospedale in stato di shock.

Un portavoce del Ministero degli Esteri britannico ha confermato la notizia: “Stiamo fornendo assistenza le famiglie dei cittadini britannici deceduti e seguiamo gli sviluppi dell’inchiesta con le autorità spagnole”.

Una delle vittime è stata dichiarata morta dai soccorritori giunti sul posto, mentre l’altro giovane, in condizioni gravissime, è spirato in ospedale poche ore dopo per le ferite riportate.