Sicilia, c'è il nuovo assessore al turismo: è Manlio Messina

05/07/2019 20:51:00

C’è il nuovo assessore regionale al Turismo, si tratta di Manlio Messina, in quota Fratelli d’Italia, come più volte abbiamo anticipato.

Messina è catanese, vicino a Giorgia Meloni, l’assessorato con la delega impegnativa resta pertanto in quota al partito che per primo ha appoggiato la discesa in campo di Nello Musumeci. Il neo assessore prende il posto di Sandro Pappalardo, dimessosi per un incarico all’Enit.

Una casella in meno da occupare, a breve la nomina ai Beni Culturali. Il governatore non dovrebbe fare ulteriori cambi e per il rimpasto attenderà tempi più sereni.