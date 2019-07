Paceco, il sindaco Scarcella nomina il quinto assessore. E' Salvatore Castelli

10/07/2019 22:00:00

Il sindaco di Paceco, Giuseppe Scarcella, ha nominato il quinto assessore della sua giunta. Si tratta di Salvatore Castelli, primo dei non eletti della lista a supporto del candidato sindaco.



Già giorni fa il sindaco aveva detto che voleva nominare il quinto assessore e aveva lasciato intendere che la scelta potesse ricadere su Castelli.

Tra l'altro il sindaco voleva dare spazio anche alle istanze della frazione di Nubia in giunta, frazione di cui fa parte Castelli. La scelta del nuovo assessore, però, pare che non sia stata comunicata prima alla maggioranza che sostiene la giunta in consiglio comunale. Una “dimenticanza” che non è andata già ai consiglieri di maggioranza.