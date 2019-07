Lieve scossa di terremoto a Calatafimi Segesta

22/07/2019 21:14:00

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 si è verificata alle 20:35 a Calatafimi Segesta.

I sismografi dell'Istituto di Vulcanologia di Roma hanno registrato le oscillazioni, esattamente a 5 km a nord est di Calatafimi, con coordinate geografiche (lat, lon) 37.95, 12.88 ad una profondità di 10 km.

Al momento non si registrano e non sono stati segnalati danni a cose o persone. Sono diverse le scosse che hanno interessato la Sicilia in queste settimane, sia in provincia di Trapani, nel Belice, che nell'agrigentino, nella zona di Menfi.