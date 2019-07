Trapani, il congresso comunale di Diventerà Bellissima elegge coordinatore Roberto Mollica

26/07/2019 22:00:00



In una splendida cornice sul mare presso il Lido Momar, si è svolto il primo congresso cittadino degli iscritti a Diventerà Bellissima residenti nel Comune di Trapani. L'Avv.Vincenzo Maltese, dirigente regionale del movimento del presidente Nello Musumeci, ha coordinato i lavori congressuali. Presente anche l'Avv. Paolo Ruggieri componente della direzione regionale DB, il quale ha illustrato le ultime iniziative del governo regionali. Presente anche Daniela Galileo, neo coordinatrice provinciale DB giovani.

È stata poi illustrata una mozione programmatica a firma del dott. Roberto Mollica, responsabile dell' unità operativa ufficio igiene pubblica e sanità dell'ASP di Trapani. Mozione poi approvata all'unanimità per acclamazione da parte dell'assemblea degli iscritti che lo ha quindi eletto primo coordinatore DB di Trapani. "Ringrazio l'assemblea degli iscritti per avermi dato questa opportunità, dichiara il neo coordinatore eletto. "Sappiamo che abbiamo davanti tre anni di duro lavoro per dare un'alternativa di governance alla città di Trapani. DB si candida ad essere alternativa alla coalizione Tranchida invocando discontinuità rispetto al presente e al recente passato.Saremo "sentinelle" di questa amministrazione che non ci rappresenta ma per il bene della città, faremo le nostre proposte".

Per l'Avv. Vincenzo Maltese DB è la prima forza locale ad avere eletto democraticamente un coordinamento cittadino e ad entrare nelle discussioni politiche locali. "Trapani ha bisogno di normalità, di risolvere gli annosi problemi quali fognature e condotte idriche ad esempio, spiega l'Avv.Vincenzo Maltese componente dell'assemblea regionale DB. "Non è possibile che da quasi una settimana ci siano intere zone senz'acqua. Occorrono investimenti e programmazione. Se si pensa di puntare solo agli eventi questa coalizione avrà fallito la sua mission. Abbiamo finalmente in città una prospettiva politica unitaria, in linea con il presidente Musumeci. Auguro quindi buon lavoro al mio amico Roberto e agli amici dell'esecutivo comunale appena eletti".

Si rafforza pertanto l'asse composta dagli avvocati Vincenzo Maltese, Paolo Ruggieri e Vincenzo Abate. Assieme al dott. Mollica, fedelissimo di Maltese, l'assemblea ha eletto i 4 componenti dell'esecutivo nelle persone di Romina Scalabrino, Marina Gipponi, Michele Graziano e Salvatore Basiricò.