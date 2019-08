Marsala, questa sera al Circolo Velico la presentazione di Gomito di Sicilia

01/08/2019 10:34:00

Giovedì 1 agosto continua il viaggio di “Gomito di Sicilia”, il nuovo libro dello scrittore e giornalista Giacomo Di Girolamo, Editori Laterza per la collana Contromano.

Alle ore 21:30, presso Il Circolo Velico di Marsala, l’autore, dialogherà con Rossana Titone (TP24.it) e Giuseppe Prode (direttore di 38° Parallelo), ad introdurre la conversazione Roberto Forte (Presidente del Circolo Velico).

“Sorella mia, si tratta, in fondo, di tornare ad alzare lo sguardo. E di raccontare.

Perché si racconta con gli occhi. Mica ti immagini che”. Con queste parole inizia la lettera alla sorella da parte dell’autore. Una lettera indirizzata idealmente anche a chi è andato via dalla Sicilia e la osserva con nostalgia. Con Gomito Di Sicilia Di Girolamo va a fondo in un pezzo di Sicilia finora rimasto inesplorato, quell’angolo estremo che è la provincia di Trapani. Ci racconta del vino Marsala, un tempo il liquore più famoso al mondo e oggi usato per la carne in scatola, e dell’abusivismo edilizio che si è mangiato tutta la costa. Del mare dello Stagnone, che ora si sta prosciugando, ai tentativi quasi comici di costruire un monumento a Garibaldi degno della sua impresa. Ma c’è anche la mafia che non uccide più e i turisti che si fermano in pellegrinaggio di fronte alla stele commemorativa della strage di Capaci. E ancora, gli alberi di melograno, che si sostituiscono alle viti cambiando paesaggio e abitudini, e i ragazzini in fuga dall’Africa che riempiono le piazze con i loro giochi. Uno spaccato della Sicilia che è una sorgente inesauribile di storie che non ci si stanca mai di ascoltare.

Giacomo Di Girolamo (1977), giornalista e scrittore, è direttore di RMC101, la radio più seguita nella Sicilia Occidentale, e del portale Tp24.it. Scrive di mafia e criminalità organizzata per diverse testate in Italia e all’estero. Tra le sue pubblicazioni: Dormono sulla Collina (Il Saggiatore 2014); Contro l’Antimafia (Il Saggiatore 2016); La Partita Truccata (Rubettino 2017); L’Invisibile (Il Saggiatore 2017).