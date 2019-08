Eratostene al Giardino Storico del Museo Lilibeo di Marsala

17/08/2019 11:10:00

Martedì 20 agosto, alle ore 21.00, nel Giardino storico del Museo Lilibeo, andrà in scena la rappresentazione teatrale Eratostene. Il volto della terra, secondo appuntamento della rassegna Agorai del mare.

Questo progetto immaginato dal direttore del Parco archeologico di Lilibeo, arch. Enrico Caruso, e che evoca l’agorà antica quale luogo di scambi anche di natura culturale, sarà itinerante all’interno del parco a seconda dei temi rappresentati. Ciò consentirà, di volta in volta, ad un pubblico sempre più ampio di meglio conoscere i diversi spazi, le diverse “piazze” che compongono gli edifici storici del Parco archeologico di Lilibeo e, soprattutto, nel molteplice avvicendarsi delle rappresentazioni, creerà un inedito legame del pubblico con le bellezze archeologiche dell’antica capitale dell’Eparchia Punica in Sicilia, da pochissimo divenuta Parco archeologico regionale.



L’opera teatrale Eratostene che verrà rappresentata il 20 agosto è di notevole valenza culturale, oltre che divulgativa, in quanto rievoca le scoperte dell’astronomo e filosofo di Cirene, Direttore dell’illustre Biblioteca d’Alessandria nel III secolo a.C., a cui si devono numerose scoperte scientifiche in ambito geografico come tra gli altri il disegno della Clamide, cioè del più antico mappamondo, frutto anche della misurazione più che corretta – dati i mezzi allora a sua disposizione – della circonferenza della Terra.



Con i poetici testi dei professori Fabio Pallotta e Michela Costanzi e attraverso i racconti di Eratostene, interpretato da Sebastiano Tringali, vengono richiamati alla memoria importanti informazioni di geografia astronomica, accompagnate da suggestive immagini e rese ancor più poetiche dalle musiche di Nazzareno Zacconi e dalla danza di Luca Piomponi e Paola Saribas.

Lo spettacolo di teatro e danza di Aurelio Gatti, prodotto da Mda Produzione danza-Rete culturale dei Teatri di Pietra, fonde in modo delizioso scienza e teatro utilizzando la poesia come migliore strumento di accesso alla conoscenza.

Evento organizzato in collaborazione col Comune di Marsala.

Ingresso e biglietteria presso il Museo Lilibeo, Lungomare Boeo n.30, ore 21:00.