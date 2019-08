Scompare col materassino in Calabria, ritrovato in Sicilia

18/08/2019 13:54:00

Voleva rilassarsi in mare, sul materassino gonfiabile, cullato dalle onde. Ma quello che doveva essere un momento di relax per un giovane calabresesiè trasformato in un incubo.

Messosi in acqua a Scilla, in Calabria, il ragazzo col materassino ha preso il largo, trasportato dalle correnti. Dopo molte ore è stato ritrovato in Sicilia. Molta paura, per il giovane, che ha passato delle ore difficili nel bel mezzo dello Stretto di Messina, non ci sono stati danni.

A dare subito l’allarme erano stati i genitori, particolarmente scossi. I soccorritori si erano messi all’opera cercando il ragazzo sia via mare che via terra, con elicotteri che illuminano il mare a giorno. A lavoro per ritrovare il ragazzo tutte le forze dell’ordine reggine con un continuo via vai di elicotteri dall’Aeroporto dello Stretto

I soccorritori lo hanno cercato sia via mare che via terra con elicotteri per ore. I sommozzatori hanno setacciato le acque antistanti Marina Grande di Scilla. Dopo le ore 1.20 di questa notte la buona notizia: il giovane è stato trovato vivo nei pressi di Messina. Il ragazzo di 28 anni sta bene.