Custonaci, giovedì la presentazione del libro "Gomito di Sicilia"

19/08/2019 22:00:00

Giovedì 22 agosto 2019, sarà la rassegna letteraria “Un Borgo di libri ed Autori – Letture sotto le stelle” ad ospitare la nuova tappa del tour di presentazione di “Gomito di Sicilia”, il libro (edito da Laterza per la collana “Contromano”) dello scrittore e giornalista Giacomo Di Girolamo. L’incontro si terrà, alle 21:30, presso l’associazione culturale “Museo Vivente” di Custonaci in contrada Scurati Grotta Mangiapane.



“Sorella mia, si tratta, in fondo, di tornare ad alzare lo sguardo. E di raccontare.

Perché si racconta con gli occhi. Mica ti immagini che”. Con queste parole inizia la lettera alla sorella da parte dell’autore. Una lettera indirizzata idealmente anche a chi è andato via dalla Sicilia e la osserva con nostalgia.

Gomito di Sicilia è il racconto di un pezzo di Sicilia finora rimasto inesplorato, quell’angolo estremo che è la provincia di Trapani. Una terra strana, così vicina e così lontana. A tratti indecifrabile anche per chi, stancamente o irrimediabilmente, continua ad abitarla. E il mare, quel bel mare che tutti le invidiano, è pericolosissimo, perché "accentratore di attenzioni". È forse la sua attitudine alla dissolvenza a farne un luogo-non luogo, sempre meno popolato di esseri con un occhio strabico, in cerca di vie di fuga.

Un libro che è un susseguirsi di immagini e di pensieri, che affollano la mente di chi, nel Gomito di Sicilia, continua a vivere e ad “arrovellarcisi la testa”.

Gomito di Sicilia mette a fuoco ciò che nel quotidiano è pressoché ridotto a rumore di fondo, chiacchiericcio che si perde per vie apparentemente senza sbocco e senza meta, lì dove emergono le mille storie dell’incompiuto e del non detto, dell’inafferrabile e dell’immutabile.

Giacomo Di Girolamo (1977), giornalista e scrittore, è direttore di RMC101, la radio più seguita nella Sicilia Occidentale, e del portale Tp24.it. Scrive di mafia e criminalità organizzata per diverse testate in Italia e all’estero. Tra le sue pubblicazioni: Dormono sulla Collina (Il Saggiatore 2014); Contro l’Antimafia (Il Saggiatore 2016); La Partita Truccata (Rubettino 2017); L’Invisibile (Il Saggiatore 2017).