Sicilia. Guida ubriaco, drogato e senza patente. Va a sbattere, ferita la figlia di 7 anni

23/08/2019 12:52:00

Si è messo alla guida sotto effetto di alcol e droga, e con la patente sospesa, il padre di una bimba di sette anni rimasta ferita la scorsa notte in un incidente stradale tra due auto a Caltanissetta.



L'auto guidata da al 29enne S.M. Si è scontrata con un'altra auto andando a sbattere contro un muro. A bordo dell'auto la figlia di 7 anni che è stata trasportata in ospedale e sottoposta a intervento chirurgico per una frattura scomposta dell'omero.



Il padre invece è stato sottoposto agli esami di rito per rilevare l'eventuale assunzione di alcol e droghe. Esami che hanno dato esito positivo. Infatti il 29enne aveva un tasso alcolemico di circa quattro volte superiore ai valori consentiti e positivo anche a quello tossicologico.



L'uomo aveva anche la patente di guida sospesa, e negli ultimi due anni è stato sanzionato altre due volte per guida con patente revocata. L'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto effetto di stupefacenti, e il mezzo è stato sequestrato.