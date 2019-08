Marsala "bella fitusa", degrado e incuria in contrada Dammusello

24/08/2019 10:47:00

Per Marsala "bella fitusa", oggi ci spostiamo in contrada Dammusello. La segnalazione è quella di un nostro lettore e cittadino marsalese che da quarant'anni vive in Friuli e che ci invia le foto (fotogallery qui a lato) e il suo commento sul degrado e l'incuria, tra erbacce, immondizia e mancanza di segnali stradali in cui si trova quella contrada. Ecco cosa ci scrive il nostro lettore.

"Egregio Direttore, buongiorno sto diventando antipatico con le mie foto e segnalazioni ma il mio carattere di uomo vissuto per oltre 40 anni in Friuli, dove vivo ancora, e vedere la città in cui sono nato ridotta ad un degrado assoluto, fa male. Queste foto che le invio sono la testimonianza di come sia ridotta la contrada Giunchi-Dammusello, vicino al passaggio al livello di fronte la Salina Genna. Ogni volta che passo, incrociando un altra vettura mi tocca strisciare la mia macchina sulla "foresta" di erbacce cresciute a bordo strada, per poi non parlare della segnaletica stradale inesistente come si vede dalla foto e quindi rende autorizzati i nostri concittadini a violare costantemente i limiti di velocità, sopratutto nel tratto che va dal passaggio al livello alla Chiesa Addolorata. Ho assistito personalmente, passeggiando con il mio cagnolino, a passaggi di auto a velocità da circuito automobilistico, ma nessuno vede queste cose, forse chi dovrebbe controllare questo degrado è miope o peggio indifferente".

