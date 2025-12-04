Sezioni
04/12/2025 13:10:00

Marsala: ogni giorno rifiuti lasciati in strada in via San Vito

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/1764845629-0-marsala-ogni-giorno-rifiuti-lasciati-in-strada-in-via-san-vito.jpg

In via San Vito, a Marsala, da alcuni giorni si ripete una scena ormai diventata fin troppo familiare: cumuli di rifiuti abbandonati sempre nello stesso angolo della strada, lasciati con una puntualità quasi “svizzera”.
 

Qualcuno – evidentemente ignorando regole e buon senso – continua a depositare sacchetti e scarti fuori dagli orari e dalle modalità previste per la raccolta.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: i cani randagi o di passaggio aprono i sacchetti, spargono i rifiuti sull’asfalto e l’intera area si trasforma in una piccola discarica a cielo aperto, con cattivi odori e disagi per residenti e passanti.

 

Gli abitanti della zona lamentano la situazione da giorni. Un problema, quello degli abbandoni dei rifiuti, che purtroppo riguarda diverse aree della città. Intanto, in attesa di provvedimenti, i cittadini continuano a convivere con un degrado causato dall’inciviltà di pochi.



