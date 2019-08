Marsala. Rischia di annegare, paura per una bimba di 4 anni. Salvata da un poliziotto

27/08/2019 11:00:00

Paura per una bambina di 4 anni che ha rischiato di annegare nei giorni scorsi allo Stagnone di Marsala. Per fortuna la bimba è stata salvata da un poliziotto fuori dal servizio.

E' successo venerdì, scorso, nelle acque antistanti la Lega Navale, una zona chiamata “piscine”.

Daniele Mauro, un agente della polizia di Marsala, stava per trascorrere qualche ora in barca con la figlia quando dal molo, sulla terraferma, ha notato un gommone con una famiglia a bordo in difficoltà. Sull'imbarcazione c'era una bambina di 4 anni in stato di incoscienza che era stata riportata a bordo qualche minuto prima.

Il poliziotto ha raggiunto il gommone e ha effettuato sulla bambina, che era ormai andata in arresto cardiaco e respiratorio, le manovre di soccorso: respirazione e massaggio cardiaco. “Ho effettuato il massaggio e la respirazione per circa 5 minuti, nel frattempo la madre ha allertato il 118”, racconta Mauro. Momenti di concitazione e preoccupazione per la bambina. Arrivati al pontile, dove ad aspettarla c'era l'ambulanza, la bambina, grazie alle manovre di soccorso, ha ripreso la respirazione e l'attività cardiaca ma rimaneva in stato di incoscienza.



Immediato il trasporto in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Paolo Borsellino di Marsala. Poi la bimba è stata trasferita in elisoccorso a Palermo, all'ospedale dei bambini. Adesso la bambina sta bene ma sono stati momenti davvero di paura, che potevano finire in tragedia.