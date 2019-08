Marsala, successo per la gara di ciclismo organizzata dal Marsala Team 2012

28/08/2019 22:00:00

Domenica 25 agosto scorso, in contrada Ciancio a Marsala, si è tenuta la manifestazione ciclistica “Trofeo Maria SS Madre della Chiesa di Ciancio” valevole come prova unica di campionato provinciale ACSI Strada 2019, società organizzatrice: Marsala Team 2012.

La gara, che si è svolta nel circuito che si snodava fra le vie della contrada Ciancio, per un numero totale di 15 giri (1 turistico + 14 agonistici) e uno sviluppo chilometrico pari a circa 70 km ha visto la massiccia partecipazione di atleti di tutta la Sicilia per un totale di circa 110 ciclisti, nonché di una bella cornice di pubblico. A trionfare, sulla linea del traguardo è stato Luca Pera, ospite speciale e campione italiano ACSI, dell’ASD Team Bike Pancalieri di Asti, seguito da Giuseppe Inghilleri (ASD G.S. Mortillaro) e noto Filippo (ASD Area Bici Racing Team).

Primo, per la compagine del Marsala Team 2012, è stato Giampaolo Di Stefano seguito da Gabriele Russo e Antonino Aleo.

Gara nervosa, caratterizzata da frequenti cambi di ritmo imposti dal gruppo di testa che, già dai primissimi giri, ha staccato il plotone che, nel finale è rientrato ma nulla ha potuto né contro il gruppo di testa né tantomeno contro il vincitore Luca Pera.

Da notare che gli atleti Giampaolo Di Stefano Alessio Marino Daniele Parrinello Salvatore Puccio Vincenzo Reina Catalano Giuseppe Salvatore Castoro sono risultati vincitori di maglia di campione provinciale per la propria categoria.

Altri atleti a rappresentare il Marsala Team 2012 erano: Gabriele Russo, Antonino Aleo, Roberto Prinzivalli, Carlo Genna, Antonello Parrinello, Ninni Stella, Antonino Di Girolamo, Antonino Perrella, Antonino Palermo, Filippo Susino, Enzo Lombardo, Salvatore Cangemi, Paolo Gerardi e Giovanni Paladino che in gara hanno ben figurato.

Il Marsala Team 2012, nella persona del suo presidente Francesco Catalano, coglie l’occasione per ringraziare il comitato organizzatore dei festeggiamenti di Maria S.S. Madre della Chiesa di Ciancio, in particolare il Sig. Angelo Genna che ha mostrato sensibilità sportiva accogliendo in seno all’organizzazione la gara ciclistica di cui sopra e mettendo a disposizione risorse, uomini e tempo.