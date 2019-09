Meteo, allerta gialla in tutta la Sicilia. Prevista pioggia in provincia di Trapani

03/09/2019 06:05:00

Con l'arrivo di settembre e le piogge di questi giorni sembra esser stata messa la parola fine all'estate 2019. In Sicilia continua la perturbazione che porterà a dei rovesci in diverse parti dell'Isola. La protezione civile ha emanato anche per oggi un avviso meteo con allerta gialla per il rischio idrogeologico per la giornata di oggi. Scende quindi dall'allerta arancione di ieri e soprattutto di domenica.

In provincia di Trapani e in tutta la Sicilia occidentale ci sono stati parecchi disagi in quelle zone più "delicate", che soffrono maggiormente gli improvvisi acquazzoni. In provincia di Trapani per oggi e domani sono previste piogge, seppur non intense. Ecco le previsioni.

Martedì, 3 settembre: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4100 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì, 4 settembre: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarite in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3900 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.