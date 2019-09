Trapani, grande inaugurazione per Prestigiacomo nella sede che fu della Banca Sicula

12/09/2019 18:57:00

Da cuore pulsante dell'economia a Palazzo dell'alta moda. Grazie all'intuizione della famiglia Prestigiacomo che dopo aver acquistato l'immobile di via Torrearsa, nella zona del centro storico di Trapani, sede della Banca Sicula, dal 1883 fino alla fine degli anni Novanta, lo ha recuperato non tralasciando, però, il profondo valore socio-culturale che l'edifico rappresenta per la città.Questa sera la cerimonia di inaugurazione del nuovo store in pompa Magna. Un evento che ha monopolizzato l'attenzione della città.

L'intervento di ristrutturazione porta la firma di Baciocchi Associati e nasce, "dall'esigenza di comunicare un messaggio innovativo nel mondo del Retail, basato su esperienze d’acquisto attuali e non scontate". Il negozio presenta ampie vetrine che incorniciano l’ingresso, conferendo allo spazio una grande visibilità e si estende su 500 mq distribuiti su un unico livello che ospiterà le collezioni total look Donna e Uomo. Al suo interno, il cliente, come in una galleria d’arte, potrà contemplare il contesto, lo spazio e la ricercatezza dei dettagli senza perdere di vista il prodotto. L’esposizione minimale, composta da banchi in acciaio – elemento caratterizzante dell’intero store- e teche espositive in cristallo, si integrerà perfettamente con le colonne e gli stucchi esistenti; mentre, il grande mosaico a pavimento del corpo centrale, è stato contrastato dal legno e dalla resina. La dinamicità è completata da dettagli in velluto. La zona scarpe si presenterà, invece, come “una scatola” le cui pareti racchiudono al suo interno mensole in acciaio che consentiranno un’esposizione moderna e dinamica del prodotto. Ad allietare la cerimonia di inaugurazione il tour sensoriale di odori e colori – affidato alla sapiente arte culinaria dell’"enogastronauta" Peppe Giuffrè - dove cibo, tradizione, storia ed emozioni incontrano la moda.