Al via oggi SiciliAmo Wine is More, alle 17 e 30 verrÃ  inaugurato il villaggio espositivo

13/09/2019 08:59:00

Al via oggi SiciliAmo Wine is More, alle 17,30 verrà inaugurato il villaggio espositivo al Complesso Monumentale San Pietro, alle 18,00 l’ inaugurazione ufficiale avverrà a porta Garibaldi con l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri del sesto Reggimento Trapani.

In piazza della Repubblica alle 21 si proseguirà con il Mauro Carpi Sextet e poi lo spettacolo di Toti e Totino.

Ieri pomeriggio si è tenuto, presso l’Istituto Alberghiero Abele Damiani di Marsala, il primo incontro tra i buyer inglesi e tedeschi e i produttori associati alla Strada del Vino.

L’incontro ha visto arrivare in città numerosi buyers interessati all’acquisto del vino e dei prodotti tipici. Un pomeriggio dedicato alle degustazioni, alle promozioni delle aziende e alla fidelizzazione dei clienti esteri.

L’evento ha visto poi una cena preparata e servita dagli studenti dell’alberghiero. Professionalità e compostezza hanno guidato per tutta la cena i ragazzi che hanno ricevuto apprezzamenti e applausi.

Presenti il presidente di Unioncamere Sicilia, Pino Pace, il presidente della Strada del Vino, Salvatore Lombardo, la direttrice del Vomere, Rosa Rubino, la comandante della Polizia Municipale, Michela Cupini.