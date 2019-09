Torna oggi il Volatore di Rmc 101, in diretta alle 13

16/09/2019 11:00:00

Fatti, commenti e opinioni, come sempre, senza vertigini. Torna oggi alle 13 il Volatore di Rmc 101, il fortunato programma della radio più ascoltata in provincia di Trapani, trasmesso come sempre in diretta dagli studi di Marsala, in Via Curatolo, e di Trapani, in Via San Giovanni Bosco.

Con Giacomo Di Girolamo, direttore di Tp24, e Rossana Titone, si apre così la nuova stagione dell'informazione su Rmc 101, che ci porterà dritti dritti alle elezioni amministrative di Marsala, previste nella primavera del 2020.

Il Volatore è giunto alla sua 19° edizione. Quest'anno si avvale della regia di Geppo Gerardi, del contributo di Francesco Appari e Carlo Rallo dalla redazione di Tp24, e della collaborazione del nostro "inserto culturale" Marco Marino, oltre alle incursioni in strada di Vincenzo Accardi.

Spazio non solo alla politica, ma anche all'attualità, alle inchieste, alla vita sociale. Come sempre, linea diretta con il pubblico. Potete scrivere a redazione@tp24.it, alla nostra pagina Facebook, o al numero di WhatsApp 327 531 0156.

Rmc 101 is ascolta in Fm sui 101 e sui 100.800, si vede in tv sul canale 612 del digitale terrestre.