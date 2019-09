Rifiuti, bilancio, fanghi al porto. Il sindaco di Mazara fa il punto

21/09/2019 12:00:00

Questione rifiuti, bilancio, depurazione, dragaggio del porto: questi i principali argomenti trattati dal Sindaco di Mazara Salvatore Quinci, rispondendo alle domande dei cronisti, nel corso della consueta conferenza stampa quindicinale tenutasi nella Galleria Sicilia del Palazzo dei Carmelitani.

Sulla questione “Ccr ex Stella d’Oriente” sollevata in riferimento ad alcuni interventi social che paventavano problemi di irregolarità, il Sindaco ha chiarito: “tutto regolare, come attestato dal nostro esperto ambientale ing. Francesco Seidita! E’ assolutamente normale che una cassa a chiusura ermetica possa subire un guasto, che è stato subito ripristinato in 24 ore. Sui rifiuti, come sul dragaggio del porto ed altre questioni importanti per la collettività – ha auspicato il Sindaco – mi auguro ci sia unità e non divisioni”.

Sul fronte delle azioni di contrasto all’inciviltà “dopo le oltre 500 multe elevate a chi abbandona rifiuti in strada” il Sindaco ha annunciato una serie di controlli incrociati per scoprire chi non si è registrato e non ha ritirato i mastelli ed ha inoltre annunciato il potenziamento degli impianti di videosorveglianza.

Sul fronte della differenziata il primo cittadino ha reso noti i dati ufficiali del mese di luglio 2019: il 71,33% “addirittura superiori a quelli di febbraio nonostante i noti problemi degli impianti di compostaggio”.

Di efficientamento del servizio rifiuti, anche rispetto ai costi, il Sindaco ha parlato illustrando una tabella ed esprimendo “disappunto per l’impossibilità di intervenire sul capitolato della gara d’appalto quinquennale per quanto attiene l’introito della differenziata, che al momento – ha detto il Sindaco – va al consorzio che gestisce il servizio, mentre in altri comuni il ricavato della vendita di carta, plastica, cartone ed altri materiali differenziati va agli stessi comuni”.

Sul fronte “dragaggio del porto”, oggetto di una riunione ieri a Palermo, il Sindaco ha espresso ottimismo. “Parlerò sulla vicenda – ha detto – quando materialmente inizieranno i lavori”.

Sul fronte depurazione, il Sindaco ha annunciato una serie di controlli per verificare l’immissione di reflui anomali. Sul bilancio il Sindaco ha detto: “Stiamo lavorando per mettere in sicurezza i conti e la capacità di introitare i tributi”.