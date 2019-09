Successo per il Summer Off Silent Emotion Tour: 500 i partecipanti a Mazara del Vallo

21/09/2019 18:35:00

Mazara del Vallo ha accolto in pompa magna un evento unico: lo scorso 15 settembre un’intera giornata è stata dedicata alla 5° edizione del Summer Off & Silent Emotion Tour nella suggestiva cornice dell’arco normanno di Piazza Mokarta. Una manifestazione sold out con più di 500 presenze provenienti non solo da tutta la Sicilia, ma anche da tutta Italia, che hanno vivamente animato tutte le iniziative, grazie anche ad un ricco team di professionisti dell’Area Group Cycling e dell’Area Silent.

Un’intera giornata di festa, di sorrisi e tanta energia, grazie anche agli sponsor che hanno offerto Red Bull e cannoli per l’occasione. E’ grazie ad istruttori come Emanuele Sammartano (Fit&Boxe) che la disciplina ha preso piede nelle città trapanesi e grazie anche all’ASD Cycling Team Clavi di Claudia Alamia e Vito Palumbo, con cui è nata una collaborazione. Tra le iniziative, le dimostrazioni di yoga e kango jumps.

Il Silent Emotion è un’attività di fitness urbano, un nuovo modo di pensare il fitness, svolto all’aria aperta, in città, tra i monumenti, con la musica diffusa in cuffia assieme ai comandi degli istruttori, al fine di non arrecare disturbo. Ospite d’eccezione, il formatore e trainer Italia di Fit&Boxe Academy Peppe Cascone che è arrivato in Città con tutto il suo team Sicilia-Calabria.