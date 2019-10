Pantelleria incontra la Scienza. Evento per la promozione della comunicazione scientifica

01/10/2019 19:00:00

Si svolgerà a Pantelleria fino al 2 ottobre la manifestazione “Pantelleria Incontra la Scienza”, organizzato dal Comune di Pantelleria in collaborazione con il Distaccamento Aeroportuale dell’Aeronautica Militare di Pantelleria e sotto la direzione scientifica della Dott.ssa Geologa Giuliana Raffaelli.



Il programma prevede una serie di incontri scientifico-divulgativi che hanno lo scopo di promuovere la cultura e la comunicazione scientifica.

Sarà questa, inoltre, una straordinaria occasione di incontro, dialogo e confronto tra Studenti e Cittadini e due tra le figure più rappresentative e mediaticamente note in campo aerospaziale internazionale: il cosmonauta Ten. Col. Walter Villadei, primo italiano ad aver acquisito la qualifica di “Cosmonauta” presso il Centro addestramento Yuri Gagarin di Star City nell’oblast di Mosca e il meteorologo Ten. Col. Daniele Mocio, volto Rai delle previsioni del tempo dove realizza e conduce rubriche meteorologiche (UnoMattina, Meteo1,2,3, MeteoRadio, Rainews).



Di seguito il programma degli eventi.



LUNEDì 30 SETTEMBRE 2019, h. 18.00 Castello Medioevale

Comunicare la Meteorologia, tra realtà scientifica e falsi miti: le riflessioni del Ten. Col. Daniele Mocio su previsioni meteo e clima



MARTEDì 1 OTTOBRE 2019, h. 10.30 Oratorio della Chiesa Matrice SS. Salvatore

Il cosmonauta Ten. Col. Walter Villadei e il meteorologo Ten. Col. Daniele Mocio incontrano gli studenti del Liceo Scientifico dell’Omnicomprensivo di Pantelleria per raccontare la loro esperienza e le conoscenze acquisite in anni di lavoro in campo aerospaziale



MARTEDì 1 OTTOBRE 2019, h. 18.00 Castello Medioevale

Il Cielo oltre l'Orizzonte. Sfide ed Opportunità Future: considerazioni ed esperienze del cosmonauta Ten. Col. Walter Villadei



MERCOLEDì 2 OTTOBRE 2019, h. 20.30 di fronte alla Mediateca

Pantelleria tra le Stelle: serata di osservazione del cielo con gli astrofili Leonardo Puleo e Sergio Minoli (l’evento si svolgerà solo in condizioni meteorologiche favorevoli)