Scuola Virgilio: aperte le iscrizioni ai corsi annuali

14/10/2019 09:37:00

Al via il nuovo anno scolastico con tante novità

Scuola Virgilio - International Language School è l’unica scuola di lingue autenticamente internazionale a Trapani, con sede nel centro storico della città. Grazie a un’esperienza decennale e a una vasta offerta che si rinnova costantemente, è ormai un punto di riferimento per chiunque desideri ampliare i propri orizzonti linguistici e culturali.

L’offerta

Nella stagione che va da ottobre a maggio, la Scuola Virgilio propone corsi di inglese generale e di preparazione esami con insegnanti madrelingua, per ragazzi e adulti. Ma non solo... visto il continuo abbassamento dell’età da cui si consiglia di iniziare l’apprendimento delle lingue, la Scuola Virgilio da anni organizza corsi specifici per bambini fin dai 3 anni di età, in un’aula appositamente dedicata ai più piccoli. Le varie classi si vanno aprendo nel mese di ottobre, tra la terza e la quinta settimana. La Scuola Virgilio accetta la Carta del Docente e i suoi corsi sono idonei per il Progetto Giovani 4.0 (Avviso 27 della Regione Sicilia).

Non solo corsi

In alternativa ai corsi di gruppo, alla Scuola Virgilio è possibile richiedere lezioni individuali per raggiungere determinati obiettivi e soddisfare specifiche esigenze (ad esempio, inglese nautico, preparazione per concorsi, ecc.). Oltre alle lezioni, la scuola offre tante esperienze extra per rendere l’apprendimento delle lingue più ricco e avvincente: per i più piccoli, shows, workshops, field trips (gite in giornata) mentre per i grandi apericene con conversazione in inglese per praticare la lingua fuori dall’aula.

Il metodo

Il principale valore aggiunto dei corsi della Scuola Virgilio rispetto alle metodiche tradizionali è l’utilizzo dell’approccio comunicativo basato sull’insegnamento della lingua nella lingua stessa per come è usata nella vita di ogni giorno. All’interno del piccolo gruppo (massimo 9 studenti, in media 5-6), l’insegnante madrelingua in ogni lezione offre un mix di studio e pratica della lingua in contesti comunicativi reali, per essere pronti da subito a conversare in inglese. Oltre alla lingua di Shakespeare, sono disponibili corsi di spagnolo, francese e italiano per stranieri: la Scuola Virgilio è anche unica sede in provincia per l’esame di lingua italiana CELI valido ai fini della richiesta di cittadinanza.

I servizi

- Welcome pack con materiale didattico e tanti extra

- Tutoraggio continuativo per tutti gli studenti iscritti

- Gestione delle iscrizioni agli esami di certificazione

- App gestionale corsi (calendario delle lezioni, compiti, avvisi, ecc.)

- Consulenza per periodi di studio all’estero ed eventuale gestione dell’iscrizione

NOVITÀ

Per i più piccoli la Scuola Virgilio da quest’anno offre una nuova aula più spaziosa e colorata, in cui i bimbi potranno partecipare ai corsi, oltre che in tutta sicurezza, in un ambiente ancora più confortevole e in grado di metterli a loro agio. Da novembre la scuola sarà aperta anche il sabato mattina per laboratori pratici e altre iniziative riservate ai ragazzi 8-13 anni, anche non iscritti ai corsi annuali.