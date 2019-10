Ritrovati due ragazzini che erano scomparsi a Valderice

16/10/2019 09:14:00

Ritrovati due ragazzini di 12 e 13 anni che erano scomparsi a Valderice. Si erano allontanati dalla comunità di Villa Betania. L'allarme è scattato alle 8 del mattino, i Carabinieri si sono messi subito all'opera. Li hanno ritrovati in Via Toti.

Con la scusa di fare un giro sulla macchina dei Carabinieri, li hanno fatti salire, e sani e salvi li hanno riportati in comunità.

Ecco il comunicato:

I Carabinieri della Stazione di Valderice hanno rintracciato e ricondotto in struttura due minori di cui era stato poco prima denunciato l’allontanamento dall’ Auxilium “istituto medico psico pedagogico” - centro autismo, con sede in via Ragosia, “Villa Betania”.

Erano le 8.00 circa del mattino quando personale di predetto istituto medico denunciava l’allontanamento di due giovani di 12 e 13 anni residenti presso la struttura da tempo affetti da gravi disturbi.

Immediate sono scattate le ricerche dei Carabinieri con tutto il personale a disposizione e più gazzelle sparse per il territorio di Valderice passando a setaccio vicoli, negozi, bar, e vie da quelle adiacenti la struttura alle più lontane.

Fortunatamente dopo pochi minuti dall’inizio delle ricerche, grazie alla descrizione dei vestiti indossati quella mattina e delle foto fornite ai Carabinieri, i due ragazzi venivano rintracciati, nei pressi della via Enrico Toti e, con la scusa di fare un bel giro sulla macchina dei Carabinieri, il Comandante della Stazione, Maresciallo Maggiore Giuseppe Candela, li convinceva a salire a bordo e li riaccompagnava presso la struttura.