Inizio di settimana quasi estivo in Sicilia: previsti 30 gradi. Il meteo

21/10/2019 07:55:00

Inizio di settimana estivo, o quasi, in Sicilia, dove sono previste punte anche di trenta gradi di temperatura.

Le previsioni parlano di «un vasto promontorio anticiclonico di matrice nord-africana» che apporteranno «condizioni di tempo discreto ed un ulteriore incremento delle temperature che si porteranno su alcune aree, specie quelle soggette ad effetto favonico, ben al di sopra delle medie del periodo».

Sole e bel tempo anche in provincia di Trapani, dove la massima prevista, per oggi e domani, è di 27 gradi. Ecco le previsioni.

Lunedì, 21 ottobre: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

martedì, 22 ottobre: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti pomeridiani, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.