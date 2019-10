Ciclismo, il Giro dâ€™Italia torna in Sicilia: tre tappe con partenza da Palermo

21/10/2019 14:30:00

Torna in Sicilia il Giro d’Italia di ciclismo con tre tappe. Nella terra dell’idolo Vincenzo Nibali, la carovana in maglia rosa affronterà tre tappe molto impegnative, con la Palermo – Agrigento il 12 maggio, poi il giorno dopo si sale sul’Etna a Piano Provenzana con partenza da Caltanissetta e il 14 maggio ultima tappa siciliana con Catania-Villafranca Tirrena.

Il Giro d’Italia, che sarà presentato il 24 ottobre, dopo parecchi anni non farà nessuna tappa in Toscana. Mentre, invece, ripartirà dall’estero. Per la quattordicesima volta. Cronometro a Budapest, poi sempre in Ungheria altre due tappe pianeggianti. Poi, come detto il trasferimento in Sicilia. Da lì si risale per lo Stivale in quello che sarà il Giro d’Italia più adatto agli scalatori. Le tappe decisive saranno in Friuli e, nel finale, in Piemonte.

Per domenica 24 maggio si annuncia una tappa imperdibile. Si parte da Rivolto (Udine), nella base militare delle Frecce Tricolori (per l’occasione aperta al pubblico) con esibizione prima del via della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare, e si arriva in salita a Piancavallo, dove trionfò Pantani nel “suo” Giro del 1998. Un giorno di riposo e martedì 26 ci sarà la Udine-San Daniele del Friuli, con oltre 200 chilometri pieni di salite, fra le quali il Muro di Ragogna.

Scalatori protagonisti anche nei due giorni successivi, con arrivi a Madonna di Campiglio e ai Laghi di Cancano. Ma il verdetto finale uscirà dalla penultima tappa con partenza da Alba, il Colle dell’Agnello (2.744 metri, probabile Cima Coppi), il mitico Izoard in Francia, il Monginevro, il Sestriere e traguardo sul Fraiteve (l’ultimo tratto è in sterrato). Il giorno successivo, domenica 31, la ventunesima e ultima tappa a cronometro da Cernusco sul Naviglio a Milano disegnerà il podio finale.

ECCO IL PROGRAMMA

9/5: Budapest-Budapest (cronometro).

10/5: Budapest-Gyor

11/5: Szekesfehervar-Nagykanisza

12/5: Palermo-Agrigento

13/5: Caltanisetta- Etna Piano Provenzana

14/5: Catania-Villafranca Tirrena

15/5: Mileto-Camigliatello Silano

16/5: Castrovillari-Brindisi

17/5: Giovinazzo-Vieste

18/5: Riposo

19/5: San Salvo-Tortoreto Lido

20/5: Porto Sant’Elpidio-Rimini

21/5: Cesenatico-Cesenatico

22/5: Cervia-Monselice

23/5: Conegliano Veneto-Valdobbiadene (cronometro)

24/5: Rivolto-Piancavallo

25/5: Riposo

26/5: Udine-San Daniele del Friuli

27/5: Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio

28/5: Pinzolo-Laghi di Cancano

29/5: Morbegno-Asti

30/5: Alba-Sestriere Monte Fralteve

31/5: Cernusco sul Naviglio-Milano (cronometro)