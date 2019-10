Maltempo, allerta rossa in Sicilia. Temporali su tutta l'isola

24/10/2019 19:30:00

Allerta meteo rossa in Sicilia orientale domani, 25 ottobre. L'avviso è stato diramato con bollettino della protezione civile regionale.

La perturbazione iberica è arrivata in Sicilia con piogge e temporali che stanno interessando in queste ore, soprattutto, la zona occidentale. Nelle prossime ore la situazione andrà a peggiorare con la perturbazione che si sposterà massicciamente in Sicilia orientale.

Su queste zone la convergenza fra correnti molto umide di scirocco, e ponente e maestrale collegati al fronte freddo, favorirà lo stazionamento dei fenomeni e l’esaltazione di essi grazie anche alla particolare conformazione orografica delle zone, specie della valle dell’Alcantara.

I fenomeni assumeranno quindi carattere di NUBIFRAGIO associati a frequente attività elettrica, con accumuli fino a 150/200 mm in 24 ore (fino a 300-400 localmente sui Peloritani), di conseguenza su tali zone sarà elevato il rischio idrogeologico con possibili smottamenti e piene improvvise di torrenti.

In Sicilia occidentale resterà per tutta la giornata di domani l'allerta gialla.