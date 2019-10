Trapani, sabato sera con rissa in centro. Un giovane ferito

27/10/2019 16:22:00

Una rissa tra giovani ha creato momenti di tensione, ieri sera, nella zona del centro storico di Trapani. L'episodio di violenza, scaturito per futili motivi, complice verosimilmente qualche bicchierino di troppo, si é verificato in via Crociferi che é stata teatro di una scazzottata tra un gruppo di giovani.

Uno di loro rompendo una bottiglia di vetro, nel tentativo di armarsi, si è procurato una ferita da taglio ad una mano. Scattato l'allarme sono intervenuti gli agenti di polizia della Squadra volante e una ambulanza del 118.

Indagini in corso per individuare i protagonisti della gazzarra.