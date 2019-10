Marsala, il 27 Ottobre 1990 la nascita di Villa Damiani. Oggi Ã¨ del Comune e abbandonata

28/10/2019 06:43:00

Il 27 Ottobre 1990 la stampa marsalese celebrava l'apertura di Villa Damiani, un complesso sportivo polivalente che doveva diventare una cittadella dello sport e che invece dopo poco tempo verrà acquisita al patrimonio comunale e sarà abbandonata.

Ecco come il Giornale di Sicilia descriveva la struttura: "Questa autentica cittadella dello sport, sita nella contrada Madonna Alto Oliva è spettacolare, oltre che per la moderna impiantistica, per la bellezza paesaggistica che offre il ben ristrutturato edificio ottocentesco circondato da un parco con numerosi alberi secolari fra cui più varietà di palme. Il complesso, sorto per iniziativa di una cooperativa giovanile constituita nel 1983, si estende per 7 ettari di terreno e dispone di numerosi impianti sportivi e di locali per altre attività sociali e ricreative. Alla palestra polifunzionale con cinquecento posti a sedere, fanno quasi da contorno: una piscina coperta regolamentare per manifestazioni agonistiche, tre campi di tennis e due di bocce. Esistono poi un centro per la cura del corpo con ambulatorio idromassaggio, aerosol-terapia, raggi UV, sauna, bagno turco e strumentazione per fisio-test. Inoltre vi sono ampi locali per ristorante, piano bar, sale riunioni e sale per il tempo libero. L'ammirazione per tale notevole complesso cresce allorchè si considera che il costo globale è stato inferiore ai 4 miliardi di lire. Infine, è in progetto la costruzione di una zona di residenza alberghiera con bungalow per circa 150 posti letto, pronti ad ospitare così atleti di diverse discipline sportive che possono venire a svernare e a curarne la preparazione".

Così il Giornale di Sicilia nel ritaglio dell'epoca conservato da Umberto Cerami. Qui invece un video con le condizioni di Villa Damiani, oggi.