Sicilia, le conseguenze del maltempo: gravi danni per l'agricoltura. Fango e detriti

28/10/2019 07:18:00

La Sicilia conta i danni della prima ondata di maltempo dell'autunno. Soprattutto nella parte orientale dell'isola, ci sono terreni distrutti, fango, detriti. E una vittima.

Si terranno oggi a Rosolini (Siracusa) i funerali dell’agente penitenziario Giuseppe Cappello, 52 anni, travolto da una massa di acqua e fango causata dall’esondazione del torrente Tellaro lungo la SS 115 a Noto.

La salma dell’uomo, dopo l’ispezione cadaverica, è stata portata a casa dalla moglie dell’agente, Rita, 47 anni, e dai figli Corrado, 26 anni, steward in una compagnia aerea, e Giusy, 18 anni, che frequenta il liceo cittadino.

La procura di Siracusa ha aperto un fascicolo d’inchiesta sul decesso dell’uomo.

IL METEO. Migliorano le condizioni meteo nella Sicilia sud orientale, in particolare nella provincia di Siracusa, flagellata in questi giorni da temporali che hanno messo in tilt la viabilità e la sicurezza in molti centri abitati e causato la morte di una persona oltre a danni ingenti al territorio e alle attività pro-duttive.Per l’inizio di quest’ultima settimana di Ottobre il livello di allerta in provincia di Siracusa lascia le fasce a rischio e si colora di “Giallo”, mentre diventa “Verde” nel resto dell’isola.L’attenzione resta comunque alta dovunque e il sindaco Marilena Miceli non manca di invitare i cittadini alla massima attenzione e di rivolgere un doveroso ringraziamento a quanti, Forze dell’Ordine, Protezione Civile, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, strutture pubbliche, volontari e cittadini, si sono adoperati nelle varie fasi dell’emergenza.Adesso nei Comuni si fa la conta dei danni e si chiedono risorse a Stato e Regione per gli immediati interventi e quelli preventivi, oltre allo stato di calamità e aiuti per i comparti messi in ginocchio dal maltempo.A Canicattini Bagni restano sempre attivi i numeri per le emergenze, quelli della Protezione Civile, della Polizia Municipale, 0931945131 – 0931945551, e il numero unico delle emergenze 112.