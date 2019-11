Palermo, residenze universitarie in condizioni critiche. Le immagini

03/11/2019 17:00:00

Sono giorni caldi (e non per la temperatura) a Palermo, per la gravissima situazione che gli studenti universitari stanno affrontando in merito alla violazione del diritto allo studio. Come già raccontato sulla nostra testata, la scorsa settimana il CSMS (Comitato Spontaneo di Mobilitazione Studentesca), nato per contrastare le problematiche e le inadempienze dell'Ersu di Palermo, ha avviato la campagna "#idoneiallostudio" per sensibilizzare e mobilitare la popolazione studentesca (e non solo) sulla questione riguardante la concessione dei benefici (borse di studio, posti letto, mensa, ecc.).

I ragazzi del CSMS hanno voluto porre sotto la lente d'ingrandimento le condizioni critiche delle residenze universitarie, ridotte da anni ai minimi termini come potete notare da questo video pubblicato sulla pagina Facebook del CSMS.