12/11/2019 11:31:00

Due auto procedono contromano sulla statale e sotto la pioggia battente. L'automobilista che se le è ritrovate di fronte ha registrato tutto con il telefonino.

Ha vissuto alcuni momenti di terrore un uomo di Ravanusa. Si sente miracolato, ha visto la morte in faccia: due autovetture procedevano contromano come se nulla fosse. Dopo avere evitato lo scontro, ha chiamato la Polizia stradale per denunciare il fatto.