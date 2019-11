Trapani, incendio di rifiuti in Via Eraclea, vicino il passaggio a livello: Ã¨ doloso

26/11/2019 20:45:00

Un incendio è divampato, questa sera, a Trapani, in via Eraclea nei pressi del passaggio a livello di via Marsala. A fuoco i cumuli di rifiuti accatastati lungo la strada. Non soltanto sacchi di immondizia, ma anche rifiuti ingombranti. Scattato l'allarme sono intervenuti i vigili del fuoco. L'ipotesi è che l'incendio possa essere di matrice dolosa

Il fumo denso ha raggiunto i palazzi circostanti. Quella di via Eraclea è una delle tante discariche abusive che in città spuntano fuori come funghi.

Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale. È il secondo rogo scoppiato in via Eraclea nell'arco di un anno.