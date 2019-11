Aeroporto di Birgi, i Comuni trapanesi ancora non pagano il vecchio co-marketing

30/11/2019 12:00:00

Da un lato la Regione non ha ancora versato i fondi all'Aeroporto di Birgi, dall'altro, a parte la promessa fatta, i Comuni della provincia di Trapani non hanno ancora versato quanto devono per il vecchio contratto di co-marketing.

I Comuni della provincia di Trapani non hanno ancora saldato il conto. Lo conferma il presidente di Airgest Salvatore Ombra.

«Stiamo lavorando - afferma Ombra - ma attendiamo il completamento di una serie di procedure burocratiche da parte della Regione Siciliana, per quanto riguarda il MEO test, sia il pagamento delle quote ancora dovute da parte di alcuni Comuni del Trapanese per il vecchio co-marketing». All'aeroporto di Birgi, inoltre, mancano anche i fondi del nuovo accordo di promozione turistica (2 milioni di euro) utili per attrarre nuovi vettori.